Evden gelen silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı: Oğul, babasını vurdu!

Çorum’da bir baba, oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası kaçan şüpheli, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evden gelen silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı: Oğul, babasını vurdu!
Yayınlanma:

Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde meydana gelen olay, akşam saatlerinde Kamışlıevler 5. Sokak’taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, evden silah sesi geldiğini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz’ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Yılmaz’ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

"OĞLU TARAFINDAN VURULDU"

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, cinayetin failinin Yılmaz’ın 37 yaşındaki oğlu M.Y. olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre baba ile oğul arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.Y.’nin evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan takip sonucunda şüphelinin Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesine gittiğini belirledi. Burada durdurulan otomobilde bulunan M.Y., herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren Yaşar Yılmaz’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! İşte bölge bölge hava durumu raporuMeteoroloji’den sarı kodlu alarm! İşte bölge bölge hava durumu raporuYurt
‘Size kız vermeyiz’ tartışması kanlı bitti! İstanbul’da kasap dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu‘Size kız vermeyiz’ tartışması kanlı bitti! İstanbul’da kasap dükkanı kurşun yağmuruna tutulduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum cinayet
Günün Manşetleri
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den sarı kodlu alarm!
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?
Sürücüler nefesini tuttu! Sürücüler nefesini tuttu!
‘Size kız vermeyiz’ tartışması kanlı bitti! ‘Size kız vermeyiz’ tartışması kanlı bitti!
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!