Evden gelen silah sesi mahalleyi ayağa kaldırdı: Oğul, babasını vurdu!

Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde meydana gelen olay, akşam saatlerinde Kamışlıevler 5. Sokak’taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, evden silah sesi geldiğini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz’ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde, Yılmaz’ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

"OĞLU TARAFINDAN VURULDU"

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, cinayetin failinin Yılmaz’ın 37 yaşındaki oğlu M.Y. olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre baba ile oğul arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.Y.’nin evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş ettiği öğrenildi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan takip sonucunda şüphelinin Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesine gittiğini belirledi. Burada durdurulan otomobilde bulunan M.Y., herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren Yaşar Yılmaz’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.