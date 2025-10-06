Everest Dağı'nda felaket: Kar fırtınasında bin kişi mahsur kaldı

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alan Everest Dağı’nda etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık bin kişi mahsur kaldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Çin basınında yer alan bilgilere göre, şu ana kadar 350 kişi yerel köylüler ve profesyonel kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Qudang kasabasına ulaştırıldı. Ayrıca 200’den fazla kişiyle temas kurulduğu bildirildi.

Yetkililer, bölgede kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekiplerin eşliğinde güvenli bölgelere taşınmasının beklendiği ifade edildi.

Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınasının, dağ yürüyüşü yapan grupların kamplarda mahsur kalmasına yol açtığı açıklandı. Bölgeye ulaşımın tamamen durduğu, yüzlerce yerel köylü ile kurtarma ekibinin yolları açmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle bölgeye girişlerin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Everest Dağı mahsur
