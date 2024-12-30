Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler! 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri, uyuşturucu imal edildiği bilgisi aldıkları Kumlu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler! 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da polis ekipleri önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Buna göre, ekipler, Kumlu ilçesindeki bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evde 292 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 38 bin uyuşturucu hap, üretim fırını, basım makinesi, mazot tankı, paketleme makinesi, hap öğütücü, terazi, ruhsatsız tabanca ile 45 mermi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda plastik ve metal kap ele geçirildi.

Ekipler şüpheliler M.E, M.İ, M.T, A.İ, H.A. ve Ö.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, M.İ, M.T. ve A.İ. tutuklandı, H.A. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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