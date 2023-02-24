'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla “Evim Yuvan Olsun” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya bağış başvurusu 4 bin 568'e ulaştı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek istedi. 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.



İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının eşgüdümündeki kampanyaya, AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri de destek verdi. Kısa sürede binlerce vatandaş, "www.evimyuvanolsun.org" adresine başvurdu.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Kampanya üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, "3 ay bedelsiz tahsis", "1 yıl indirimli bedelle kira" veya "kira desteği" ile katılabiliyor.

"Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum" butonuna tıklayanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

"Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek. Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

"Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.



Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar gibi özel bireylerin olduğu aileler ile depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

FATURALARI KAYMAKAMLIK KARŞILAYACAK

Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından ödenecek. Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi olasılığına karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" ile güvence altına alınacak.



