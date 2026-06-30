Evin bahçesindeki tartışma cinayetle bitmişti! Kastamonu'da oğlunu öldüren babaya mahkemeden karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, tutuklu sanık Hüseyin Çalık ve avukatının katılımıyla gerçekleşti. Yargılama sürecinde sanık hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hüküm kurulması talep ediliyordu.

SAVCIDAN HAKSIZ TAHRİK TALEBİ

Duruşma esnasında mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın altsoya karşı kasten öldürme suçundan ancak haksız tahrik hükümleri altında cezalandırılmasını mahkeme heyetinden talep etti. Savcılık mütalaasının ardından mahkeme heyeti, karar öncesi sanığa son sözlerini sordu.

Sanık Hüseyin Çalık, mahkeme salonunda yaptığı son savunmada suçlamaların aleyhinde olan kısımlarını reddederek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, lehime olanları kabul ediyorum. Ben oğlumu öldürecek bir baba değilim. Hangi baba oğlunu öldürmek ister? Hangi baba evladının kötü olmasını ister? Yüce mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatının savunmasının da dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüseyin Çalık'ı ilk olarak 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından dosyayı değerlendiren heyet, haksız tahrik hükümlerini işleterek verilen bu cezayı 15 yıla indirdi.

Ayrıca mahkeme, sanığa 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlamasından da ek olarak 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 20 bin 800 lira adli para cezası kesti.

NE OLMUŞTU?

Yargı sürecinin sonlandığı cinayet, 8 Kasım 2025 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde yaşanmıştı. Hüseyin Çalık ile 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık arasında evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başlamıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hüseyin Çalık, ateşli silahla oğlu Önder Çalık'ı vurmuştu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Önder Çalık'ı ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Ancak 42 yaşındaki adam, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri ise baba Hüseyin Çalık'ı gözaltına almış ve şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.