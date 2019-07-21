Konya'da bir evin salonundan ardıç ağacı yükseliyor. Doğa ile iç içe bu ev vatandaşların bir hayli ilgisini çekiyor. İşte 15 yıllık emekle ortaya çıkan ağaç ev.

Şehrin karmaşasından bunaldı, bu ağaç evi yaptı.



60 yaşındaki Vahap Topak, İstanbul'da kendine ait bir işletmede züccaciyelik yapıyor. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu ev için 15 yıl önce kolları sıvadı.



Toprak, Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan bahçesinde işe koyuldu. Dayanaklı olsun diye de evi yapmak için ardıç ağacının gövdesini seçti.



Aynı zamanda marangoz da olan Vahap Toprak, evin tüm ayrıntılarını kendisi tasarladı. Özellikle salondan yükselen ardıç ağacı, görenlerin bir hayli ilgisini çekiyor.



Toprak, yaz mevsiminin tamamını burada geçiyor, doğayla başbaşa kalmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor.





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