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Evinde öldürülen kişinin katil zanlıları eşi ile 2 arkadaşı çıktı

Karaman'da cezaevinden izinli geldiği gün evinde silahla öldürülen kişinin, gözaltına alınan karısı ile sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ve arkadaşı tutuklandı.

Evinde öldürülen kişinin katil zanlıları eşi ile 2 arkadaşı çıktı

Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak'ta yaşanan olayın ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Ayşe A, ilk sorgusunda, eşi Mehmet A'yı tanımadığı kişilerin öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra kocasını, gönül ilişkisi yaşadığı Köksal A'nın (37) öldürdüğünü itiraf eden Ayşe A'nın ifadesinde, "Olay günü eşimi, aracımla Karaman'daki evime getirdim. Burada yemek yedik. Eşim mutfaktayken gönül ilişkim olan Köksal A. eve geldi. Eşime silahla ateş etti ve evi dağıtarak ayrıldı." dediği öğrenildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Köksal A. ve olay sırasında sokakta otomobille bekleyen Ramazan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe A. ile Köksal A. ve Ramazan A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman'da, cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet A, 26 Şubat'ta evinde silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ayşe A, şüphelilerin, kendisini de darbettikten sonra kaçtıklarını ileri sürmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #karaman
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