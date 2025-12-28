Evinde ölü bulunan 70 yaşındaki kadının kızı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evinde kanlar içinde bulunan 70 yaşındaki Fatmana Karamık’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı M.K. ve onun erkek arkadaşı İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak’taki 6 katlı bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. M.K. ve yanındaki erkek arkadaşı İ.K., annesi Fatmana Karamık’ı ziyaret için geldiklerinde kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini, Karamık’ı salonda kanlar içinde bulduklarını belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Karamık’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Belediye tabibi, ölümü şüpheli bularak durumun Cinayet Büro Amirliği’ne iletilmesini sağladı. Karamık’ın baş kısmında darbeye bağlı kırık tespit edildi. Cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, apartman girişindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, eve giriş çıkış yapan kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Olayla ilgili ifadeleri alınan M.K. ile İ.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.