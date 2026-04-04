Evinde ölü bulunmuştu: Yaşlı adamı arkadaşı borç yüzünden bıçaklamış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yalnız yaşayan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki İsmail Özer'in, evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İTFAİYE BALKONDAN GİRDİ, CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Çaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan İsmail Özer'e iki gün boyunca ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, daireye girebilmek için balkon kapısını kullandı. Ekiplerin balkondan içeri girip kapıyı açmasının ardından, evin içinde yaşlı adamın defalarca bıçaklanmış haldeki cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, durumu cinayet olarak değerlendirerek geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma neticesinde İsmail Özer'in arkadaşı olan 53 yaşındaki İ.C. şüpheli sıfatıyla

yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki işlemlerine başlanan İ.C., polis ekiplerine verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli, arkadaşı İsmail Özer ile aralarında alacak verecek kavgası çıktığını ve yaşlı adamı bu sebeple öldürdüğünü söyledi.

İfadesinin alınmasının ardından aynı gün içerisinde adli mercilere sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.