Evinden 7 silah ve uyuşturucu çıktı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kavaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada, 14 yaşındaki Ö.A'nın evinde çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli Ö.A. gözaltına alındı.

Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.