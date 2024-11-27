Evinden 7 silah ve uyuşturucu çıktı! 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun evinde, ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyon sonucu yakalanan 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kavaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptıkları aramada, 14 yaşındaki Ö.A'nın evinde çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli Ö.A. gözaltına alındı.
Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı