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Evinden 8 kamyon çöp çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinden geçen yıl 7 kamyon çöp çıkan 66 yaşındaki kişinin konutundan bu kez 8 kamyon çöp toplandı

Evinden 8 kamyon çöp çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 katlı bir evden 8 kamyon çöp çıktı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine eve gitti.

Kapıyı açmayan 66 yaşındaki İrfan Sezer'i ikna eden ekipler, çöplerin evden çıkarılmasına izin verilmeyince polis çağırdı.

Polisin Sezer'i iknası sonucu temizlenen evden 8 kamyon çöp çıkartıldı.

Aynı evden geçen yıl da 7 kamyon çöp çıkmıştı
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Kaynak: AA
Etiketler; #çöpev #8 kamyon çöp #nazilli #aydın
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