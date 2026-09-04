Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 24 yaşındaki genç 12 gündür aranıyor
Kütahya'da evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 24 yaşındaki Halil Göz'ü bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12. gününde de hız kesmeden devam ediyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan ve o günden bu yana hiçbir şekilde iletişim kurulamayan genç için emniyet güçleri ile afet müdahale birimleri seferber olmuş durumda. Ailesinin bekleyişi devam ederken, profesyonel ekipler belirlenen koordinatlarda iz sürmeye devam ediyor.
Arama faaliyetlerinin merkezinde Kütahya'nın engebeli ve ormanlık kesimleri yer alıyor. Ekipler, operasyonu ağırlıklı olarak Evliya Çelebi Mahallesi sınırlarındaki ağaçlık alanlar ile tarihi Evliya Çelebi Mezarlığı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.
Bununla birlikte Ok Meydanı Mahallesi'ndeki yeşil alanlar ve Kütahya Hisar Kalesi'nin alt eteklerinde kalan bölümler de tek tek kontrol ediliyor. Saha personeli sadece açık arazileri değil; tehlike arz eden su kuyularını, geçilmesi güç sık çalılıkları, çevredeki mermer ocağını ve yaya olarak ulaşılması zor coğrafi noktaları da detaylı biçimde inceliyor.
Zorlu arazi şartlarında yürütülen bu geniş çaplı çalışmaya teknolojik imkanlar da entegre edildi. Karadan adım adım ilerleyerek arama yapan timlere, havadan geniş bir görüş açısı sağlayan dronlar eşlik ediyor.
Cihazlar, karadan ulaşımın zaman aldığı alanları havadan tarayarak şüpheli bir iz tespiti yapmaya çalışıyor.
Geride kalan 12 günlük süreçte, tüm bu yoğun çabalara ve çok yönlü yürütülen operasyonlara rağmen Halil Göz'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Emniyet ve AFAD koordinasyonundaki ekipler, umutlarını yitirmeden çalışmalarını farklı noktalara kaydırarak aramalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.