Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 24 yaşındaki genç 12 gündür aranıyor

Bununla birlikte Ok Meydanı Mahallesi'ndeki yeşil alanlar ve Kütahya Hisar Kalesi'nin alt eteklerinde kalan bölümler de tek tek kontrol ediliyor. Saha personeli sadece açık arazileri değil; tehlike arz eden su kuyularını, geçilmesi güç sık çalılıkları, çevredeki mermer ocağını ve yaya olarak ulaşılması zor coğrafi noktaları da detaylı biçimde inceliyor.