Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 9 gündür aralıksız devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 1

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya, 31 Ağustos'ta evinden ayrıldı. O günden bu yana Balkaya'dan herhangi bir haber alınamadı.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 2

Durumun farkına varan ailesi, iki gün boyunca kendi imkanlarıyla oğullarını aramaya çalıştı, ancak sonuç alamayınca 2 gün sonra jandarmaya başvurarak durumu resmi makamlara bildirdi.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 3

69 PERSONEL, 16 ARAÇ VE ARAMA KÖPEĞİYLE SEFERBERLİK

Jandarma ekiplerinin başvuru üzerine başlattığı arama çalışmalarına önceki gün AFAD ekipleri de katıldı.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 4

Çalışmalarda 69 personel ve 16 araç görev aldı. Ekipler, Büvetli köyü çevresini ve İron Sazlığı'nın bulunduğu bölgeyi didik didik aradı.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 5

Aramalarda jandarmaya ait arama köpeğinden de yararlanıldı, bölge ayrıca dronla havadan da kontrol edildi.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 6

Büvetli köyü muhtarı Naci İlikhan, Balkaya'nın bulunması için herkesin seferber olduğunu belirtti.

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 7

Arama çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür eden İlikhan, şunları söyledi:

"Devletimizden Allah razı olsun. AFAD, jandarma, Kızılay, güvenlik korucuları, köylülerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız burada bize yardımcı oluyor. Devletimiz gereken araştırmaları yapıyor. İnşallah gencimizi sağ salim buluruz."

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Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor - Resim: 8

Balkaya'yı bulmaya yönelik arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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