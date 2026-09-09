Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür eden İlikhan, şunları söyledi:

"Devletimizden Allah razı olsun. AFAD, jandarma, Kızılay, güvenlik korucuları, köylülerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız burada bize yardımcı oluyor. Devletimiz gereken araştırmaları yapıyor. İnşallah gencimizi sağ salim buluruz."