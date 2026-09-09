Evinden çıktı, bir daha haber alınamadı! 9 gündür kayıp 30 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor
Muş'un Hasköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 9 gündür aralıksız devam ediyor.
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya, 31 Ağustos'ta evinden ayrıldı. O günden bu yana Balkaya'dan herhangi bir haber alınamadı.
Durumun farkına varan ailesi, iki gün boyunca kendi imkanlarıyla oğullarını aramaya çalıştı, ancak sonuç alamayınca 2 gün sonra jandarmaya başvurarak durumu resmi makamlara bildirdi.
69 PERSONEL, 16 ARAÇ VE ARAMA KÖPEĞİYLE SEFERBERLİK
Jandarma ekiplerinin başvuru üzerine başlattığı arama çalışmalarına önceki gün AFAD ekipleri de katıldı.
Çalışmalarda 69 personel ve 16 araç görev aldı. Ekipler, Büvetli köyü çevresini ve İron Sazlığı'nın bulunduğu bölgeyi didik didik aradı.
Aramalarda jandarmaya ait arama köpeğinden de yararlanıldı, bölge ayrıca dronla havadan da kontrol edildi.
Büvetli köyü muhtarı Naci İlikhan, Balkaya'nın bulunması için herkesin seferber olduğunu belirtti.
Arama çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür eden İlikhan, şunları söyledi:
"Devletimizden Allah razı olsun. AFAD, jandarma, Kızılay, güvenlik korucuları, köylülerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız burada bize yardımcı oluyor. Devletimiz gereken araştırmaları yapıyor. İnşallah gencimizi sağ salim buluruz."
Balkaya'yı bulmaya yönelik arama çalışmaları aralıksız sürüyor.