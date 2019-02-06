Bakkala gitmeye üşendi, evinin balkonundan mahalle bakkalına uzanan "Teleferik" kurdu. Rize'de yaşayan Gökhan Gökdemir'in bu ilginç çözümü görenleri hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.

Rize'de yaşayan Gökhan Gökdemir'in bu ilginç çözümü görenleri hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.



Gün boyu çalışmak, dik yamaç ve 5 kat... Tüm bunlar üst üste geldi. Yorgunluğa bir de üşenme eklendi. Çözüm ise ilkel "Teleferik" oldu.



Rize'de yaşayan Gökhan Gökdemir, bakkala gitmeye üşenince evinin balkonundan mahalle bakkalına uzanan 200 metrelik bir"Teleferik" kurdu.



Gökdemir, ilk başlarda komik aksiliklerle karşılaşsa da hayatını kolaylaştırmayı başardı.



Bir firmada kurye olarak çalışan Gökdemir'in bu ilginç çözümü görenleri hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.





ulusal.com.tr