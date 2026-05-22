Evine bayram gelecekti, cenazesi geldi: 5. kattan düşen kadın kurtarılamadı

Yeni Mahalle sakinlerini yasa boğan olayda, oturduğu apartmanın 5'inci katında cam silerken dengesini kaybeden Nesrin Uğurel, beton zemine düşerek trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

CAM SİLERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ: 5. KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Siirt merkez Yeni Mahalle 1520 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde evinde kapsamlı bir bayram temizliği yapmaya başladı.

Evinin 5’inci katındaki dairede pencere camlarını silmek için mermere çıkan Uğurel, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten apartmanın beton zeminine çakıldı. Sesi duyan bina sakinleri ve sokaktaki vatandaşlar büyük bir şokla durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ AMA KURTARILAMADI

İhbarın hemen ardından olay yerine kısa sürede tam donanımlı sağlık ekipleri ve polis güçleri sevk edildi. Sağlık personellerinin düştüğü yerde yaptığı ilk klinik muayene ve hayati fonksiyon kontrolleri sonucunda, 43 yaşındaki Nesrin Uğurel’in çarpmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen talihsiz kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nesrin Uğurel’in cansız bedeni, Siirt Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin yürüttüğü teknik incelemeler ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki resmi tespitlerinin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün şüpheli bir yönünün olup olmadığını kesinleştirmek adına adli soruşturma başlattı.