Karaman'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye Kara, 6 yıldır evinin defalarca kundaklandığını belirterek suçlunun bir an önce bulunması için polise başvurdu

Karaman'da evinin 6 yıldır defalarca kundaklandığını iddia eden 66 yaşındaki Nazmiye Kara, suçluların bir an önce bulunmasını istiyor.



Hisar Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında 25 yıldır ailesiyle oturan Nazmiye Kara, evinin bugüne kadar birçok kez yakılmaya çalışıldığını öne sürerek polise başvurdu.



Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır evinin defalarca kundaklandığını söyledi.



Farklı tarihlerde, binanın önündeki otomobilden balkonundaki koltuklara birçok eşyasının ateşe verilmek istendiğini belirten Kara, "Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım, böyle bir kötülük görmedim. Devlet yakacak verdi, onu yaktılar. Evin önündeki koltuğu yaktılar. Aşağıdaki komşunun aracına ait tekerleri yaktılar. Ev simsiyah oldu. Şimdi yine komşumun arabasını yaktılar. Önceden de yakmışlardı." diye konuştu.



Kara, kimseye bir kötülük etmediğini, yangınlardan artık bıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çocuklarım evdeyken balkondaki eşyaları ateşe vermişler. İtfaiye gelmeseydi yangın eve sıçrayacaktı. Şikayetçi oldum. Şüphelendiğim kimse olmadığını polise bildirdim. Ben 66 yaşında bir kadınım. Kime ne kötülüğüm olur. Komşumuzla birlikte eve kamera yerleştirdik. Bir gün önce alt kattaki komşumun servis aracı yakıldı. Yakılma anı kameralarda var. Bir genç geliyor, yakıp kaçıyor. Görüntüleri polise verdik. Kim olduğunu bilmiyorum."



Suçlunun bir an önce yakalanmasını isteyen Kara, önceki yangınlardan dolayı alt katta oturan ev sahibinin evi satıp gittiğini, kiracının ise 2 kez aracının yakılmaya çalışıldığını aktardı.



Alt katta oturan 31 yaşındaki Fadime Adıgüzel de iki buçuk yılda 6 kez yangın çıktığını ifade ederek, "Bir gün önce servis minibüsümüz kundaklandı. Eşim fark edip söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiye geldi. Aracımız tamamen yanmadan söndürüldü. Kamera kayıtları var. Görüntülerde bir kişi elinde bidonla gelip aracı yakıyor ve kaçıyor. Şüphelinin bir an önce bulunması için polise şikayetçi olduk." dedi.