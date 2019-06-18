1 milyon liralık mülkünüz olsa bağışlar mısınız? Iğdır'da 85 yaşındaki İsmail Yazar bu fedakârlığı yaptı. 1 milyon lira değerindeki evini, şehit aileleri ve gaziler için kurulmuş iki derneğe bağışladı.

Iğdır’ın Söğütlü mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki İsmail Yazar, evinin tapusun Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneğine verdi.



Yazar, üzerinde ev olan 618 metrekarelik bahçeyi uzun zamandır bir yere bağışlamayı düşünüyordu. Bu vatana hizmet eden şehit ve gaziler için kurulmuş 2 derneğin binası olmadığını görünce bu kararı aldı. Ölümünden sonra alt katı dernek binası yapmalarını, üst katların gelirlerini de şehit aileleri ve gazilere vermelerini vasiyet etti. Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına Katılanlar Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Tağal, ileride yaptıracakları binalara İsmail Yazar'ın adını vereceklerini söyledi.



Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz 2 şehit babası. İsmail Yazar'a minnettar.



İsmail Yazar'ın fedakarlığı, şehit yakınlarını ve gazileri de sevindirdi.





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