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Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştürmüş

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde üretmek için evinde iklimlendirme sistemi kurup saksılarda hink keneviri yetiştiren 40 yaşındaki A.U. yakalandı.

Evini uyuşturucu imalathanesine dönüştürmüş

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde üretmek için evinde iklimlendirme sistemi kurup saksılarda hink keneviri yetiştiren 40 yaşındaki A.U. yakalandı.

Karasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.U.'yu takibe alan polis, evine baskın düzenledi. Eve girildiğinde A.U.'nun uyuşturucu üretimi için ısıtıcılarla ve örtülerle iklimlendirme sistemi kurulduğu görüldü.

Yapılan aramada 95 adet saksıda yetiştirilmiş 91 kök hint keneviri, 150 adet hint keneviri tohumu, 7 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, seraya ait ısı, ışık, hava temizleyici filtrelere de el koydu.

Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya
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