Evinin bahçesinde 40 metre derinliğinde kuyu açtı: İçindeki düzenek pes dedirtti

Hatay’da define aramak için evinin bahçesine yaklaşık 40 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde kuyu açan şahıs yakalandı. Elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan define kuyusu ekipler tarafından görüntülendi.

Olay, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yaşayan C.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçlarıyla ilgili saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde, arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişlikte tünel ile belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.

KUYUDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, olay yerinde yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirdi.

Tünel ve çukurlarda jandarma görevlileri ile AFAD ekiplerinin birlikte arama faaliyeti yapacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs, “izinsiz kazı yapmak” suçundan gözaltına alındı.