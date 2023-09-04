Evinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, evinin bahçesinde kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Evinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vuruldu
Son Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, evinin bahçesinde kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Evinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vuruldu - Resim : 1

BAHÇESİNDE VURULDU


Olay, Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde bulunan C.K., ismi öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Evinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vuruldu - Resim : 2

HASTANEYE KALDIRILDI

C.K. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kocaeli # kocaeli # silahlı saldırı
Çok Okunanlar
En ucuz sigara 47 lira!
En ucuz sigara 47 lira!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Avrupalı gençlerin aile evinden ayrılma yaşları ortaya çıktı!
Avrupalı gençlerin aile evinden ayrılma yaşları ortaya çıktı!
4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları!
4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları!
15.000 – 20.000 TL arası alınacak akıllı telefonlar
15.000 – 20.000 TL arası alınacak akıllı telefonlar
Öne Çıkanlar FİLENİN SULTANLARI GALATAPORT'TA ŞAMPİYONLUK KUPASINI TÜRK MİLLETİ İLE BERABER KALDIRIYOR! - Ulusal FİLENİN SULTANLARI GALATAPORT'TA ŞAMPİYONLUK KUPASINI TÜRK MİLLETİ İLE BERABER KALDIRIYOR! - Ulusal Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor