Evinin balkonunda başından vurulmuştu: Doktor Aksın Serarslan 4 yıllık yaşam savaşını kaybetti

Ordu'da 2021 yılında evinin balkonunda çiçek sularken başına saçma isabet eden KBB Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Evinin balkonunda başından vurulmuştu: Doktor Aksın Serarslan 4 yıllık yaşam savaşını kaybetti
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Ordu’nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, 13 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Fatsa’da özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu’daki özel bir hastaneye kaldırılan Serarslan’a, kafa travması teşhisi konulmuştu. Durumu ağırlaşan doktor, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Daha sonra görev yaptığı hastaneye, ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne nakledilen Serarslan, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 4 yıldır yaşam mücadelesi veren 51 yaşındaki Opr. Dr. Aksın Serarslan, bu sabah hayatını kaybetti.

ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DOKTORU BAŞINDAN VURMUŞTU

Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin Hollanda’dan emekli Lami A. olduğu belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, Lami A. olay günü yeni aldığı tüfekle boş bir arsada atış talimi yapıyordu. Cam şişeleri hedef alan Lami A.’nın kullandığı ve "domuz kurşunu" olarak bilinen iri bilyelerden biri, yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan Dr. Aksın Serarslan’ın başına isabet etti.

Kazara gerçekleştiği belirlenen olay sonrası gözaltına alınan Lami A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emekli öğretmenler Selim ve Sevinç Serarslan’ın oğlu olan Opr. Dr. Aksın Serarslan için Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Serarslan’ın cenazesi, Hatipli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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