Evinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldi

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Kazan, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda ölü bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Evinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldi
Yayınlanma:

Edinilen bilgiye göre Baba R.K. (39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın evlerinin önünde oynarken kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede genişletilen arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı. Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttü.

Acı haber geldi: Cansız bedeni gübre kuyusunda tespit edildi

Ekiplerin yürüttüğü titiz aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanında bulunan gübre kuyusunda tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı adli soruşturma başlatıldı.

Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalıTarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi! 9 üründe tek tırnaklı eti skandalıYurt
tokat şüpheli ölüm
Günün Manşetleri
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük
169 yangının 163'ü kontrol altında
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın!
Hesap kiralama yöntemiyle milyonluk işlem iddiası
Çok Okunanlar
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?