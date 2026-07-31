Evinin önünde oynarken kaybolmuştu: 4 yaşındaki Miraç Kazan'dan acı haber geldi

Edinilen bilgiye göre Baba R.K. (39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın evlerinin önünde oynarken kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede genişletilen arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı. Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttü.

Acı haber geldi: Cansız bedeni gübre kuyusunda tespit edildi

Ekiplerin yürüttüğü titiz aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanında bulunan gübre kuyusunda tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı adli soruşturma başlatıldı.