Evinin önünde oynuyordu... Küçük Harun'un cansız bedeni tahliye kanalında bulundu

Iğdır merkeze bağlı Yukarı Çarıkçı köyünde meydana gelen olayda, evinin önünde oyun oynadığı esnada aniden gözden kaybolan Harun Doğru hayatını kaybetti. Çocuklarının bahçede olmadığını fark eden ailenin endişeli arayışı, evin hemen yanından geçen su tahliye kanalında son buldu.

Çevrede kendi imkanlarıyla arama çalışması başlatan aile üyeleri, kısa bir süre sonra küçük Harun'u tahliye kanalının kapaklarına takılmış ve hareketsiz bir şekilde dururken buldu. Durumun vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye intikal eden ekiplerin ortak çalışmasıyla çocuk sıkıştığı yerden ve sudan çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Harun Doğru'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Meydana gelen olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.