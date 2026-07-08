'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü: Önce lastikleri kesti, sonra mazot döktü!
Aksaray’da evinin önüne park etmemesi için uyardığı kargo şirketine ait kamyonetin lastiklerini kesip mazotla yakmaya çalışan Şaban A., polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle amacına ulaşamadı.
Olay, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şaban A. (35), evinin önüne araç park edilmesinden rahatsızlık duyarak bölgeye gelen bir kargo kamyonetinin sürücüsü ile tartışma yaşadı. Şahsın uyarılarına rağmen söz konusu kamyonetin kısa süre sonra aynı noktaya tekrar park edilmesi gerilimi tırmandırdı.
Eline geçirdiği bir bıçakla doğrudan park halindeki kargo kamyonetine yönelen Şaban A., aracın lastiklerini kesmeye başladı. Lastiklere zarar verdikten sonra eylemini bir adım öteye taşıyan şahıs, önceden yanında getirdiği mazotu aracın tekerleklerine dökerek kamyoneti ateşe vermeye hazırlandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, zaman kaybetmeden asayiş ekiplerine ihbarda bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Karşısında polisleri gören şüpheli, aracı ateşe veremeden eylemini yarıda keserek bulunduğu noktadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Kundaklama girişimini son anda engelleyen polis ekipleri, kamyonetin çevresinde önlem alarak konuyla ilgili araştırma başlattı.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Ekiplerin incelemeleri sürdüğü esnada, failin çok uzaklaşmadığı ortaya çıktı. Aracı yakmaya çalışan şahsın olay yerine yakın bir noktadan gelişmeleri gözlemlediği asayiş ekiplerince fark edildi. Harekete geçen birimler, şüpheliyi olay yerini izlediği sırada yakaladı. Üzerinde arama yapılan Şaban A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili resmi tahkikat başlattı.