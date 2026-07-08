'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü: Önce lastikleri kesti, sonra mazot döktü!

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

Ekiplerin incelemeleri sürdüğü esnada, failin çok uzaklaşmadığı ortaya çıktı. Aracı yakmaya çalışan şahsın olay yerine yakın bir noktadan gelişmeleri gözlemlediği asayiş ekiplerince fark edildi. Harekete geçen birimler, şüpheliyi olay yerini izlediği sırada yakaladı. Üzerinde arama yapılan Şaban A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili resmi tahkikat başlattı.