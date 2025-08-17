Evlenecek çiftlere müjde: O düğün salonu artık ücretsiz

Bursa’nın Karacabey ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftlere büyük bir sürpriz geldi. İlçede bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesisleri yönetimi, 2025-2026 sezonunda yapılacak tüm düğünlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Karacapark yönetiminden yapılan açıklamada, “Güzel ve gelişen Karacabeyimizde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesislerimizde 2025-2026 sezonunda tüm davet ve organizasyonları ücretsiz yapacağız. Yeni evlenecek çiftlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza ücretsiz hizmet vereceğiz” ifadeleri yer aldı.

Tesis yönetiminin neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu oldu. Yetkililer, detaylı açıklamanın 19 Ağustos Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.