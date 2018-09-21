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Evlenme teklifi ederken ormanı yaktı

Antalya'da bir kişinin, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada yaktığı meşaleden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Evlenme teklifi ederken ormanı yaktı

Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepesi Ormanlığı'na gelen 29 yaşındaki S.M. kız arkadaşı S.K'ye evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada S.M'nin yaktığı "düğün volkanı" adı verilen meşaleden sıçrayan kıvılcım yangın çıkmasına neden oldu. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, bir otelin personeli müdahale etti.

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 20 ağacın zarar gördüğü öğrenildi. 

Dumandan etkilenen bazı otel personeline oksijen desteğinde bulunuldu. Yangın hortumunun demiri yüzüne çarpan bir itfaiye eri de yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkmasına neden olan S.M'yi gözaltına aldı. 

Etiketler; #antalya #yangın #orman yangını #evlenme teklifi
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