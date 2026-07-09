Evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılmıştı: 1,5 yaşındaki Yamaç'tan acı haber

Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde günlerdir tedavi altında tutulan bebekten acı haber geldi. Doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, hayata veda etti.

Acı olayın geçmişi, 24 Haziran akşam saatlerine dayanıyor. Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali, birinci katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken demirlere tutundu. İddiaya göre, demirlere temas halindeki bir kablo yüzünden bebek o esnada elektrik akımına kapıldı.

ANNEANNE KENDİNİ SİPER ETTİ

Olay sırasında çocuğun hemen arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, durumu fark ederek hızla araya girdi. Torununu akımdan çekip kurtarmayı başaran anneanne, bu hayati müdahalesi esnasında kendisi de elektrik akımına kapılarak hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan Yamaç Ali, vakit kaybedilmeden annesi tarafından komşularının aracıyla hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık iki hafta boyunca yaşam ünitesine bağlı kalarak hayata tutunmaya çalışan bebeğin vefat haberi; Erdemci ailesini, yakınlarını ve tüm mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye sevk etti.