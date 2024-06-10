Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli...
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Gelinlikleri evlilik amacıyla deneyenlerin yanı sıra, sadece meraktan prova yapanlar da gelinliklerin yıpranmasına yol açıyor.
Bu durum, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın gelinlik provalarını ücretli hale getirme kararı almasına neden oldu.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte düğün ve nikah sezonu resmen açıldı. Gelinlik provaları yapanların sayısında da belirgin bir artış yaşandı.
Ancak yalnızca evlenecek çiftler değil, gelinlik giymeyi merak edenler de provalar yaparak gelinliklerin yıpranmasına sebep oluyor. Bu nedenle, artık gelinlik provaları belirli bir ücret karşılığında yapılacak.
Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını resmen açıkladı.