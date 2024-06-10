Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli...

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Gelinlikleri evlilik amacıyla deneyenlerin yanı sıra, sadece meraktan prova yapanlar da gelinliklerin yıpranmasına yol açıyor.

# evlilik # düğün # gelinlik
Editör: Yağmur Biçen
Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli... - Resim: 1

 Bu durum, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın gelinlik provalarını ücretli hale getirme kararı almasına neden oldu.

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Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli... - Resim: 2

Haziran ayının gelmesiyle birlikte düğün ve nikah sezonu resmen açıldı. Gelinlik provaları yapanların sayısında da belirgin bir artış yaşandı.

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Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli... - Resim: 3

Ancak yalnızca evlenecek çiftler değil, gelinlik giymeyi merak edenler de provalar yaparak gelinliklerin yıpranmasına sebep oluyor. Bu nedenle, artık gelinlik provaları belirli bir ücret karşılığında yapılacak.

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Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli... - Resim: 4

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını resmen açıkladı.

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