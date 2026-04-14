Evlilik teklifini reddetti diye kurşun yağdırmıştı! Tuhafiyede yakalanan kadına verilen ceza belli oldu

Kayseri'de evlenme teklifini kabul etmeyen eski komşusunu parkta tabancayla vuran ve ardından bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan S.S.'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri'de evlenme teklifini reddeden eski komşusu F.A.'yı parkta tabanca ile vurarak yaralayan ve olayın ardından bir tuhafiyede alışveriş yaparken polis ekiplerince yakalanan S.S., yargılandığı davada toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık S.S., sanık avukatı ve olayda yaralanan F.A.'nın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki F.A.'nın avukatı, sanığın mahkeme süreci boyunca öne sürdüğü hiçbir iddiasını ispatlayamadığını belirterek, eyleminden dolayı en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.S. ise mahkemedeki savunmasında olayın arka planına dair çeşitli iddialar dile getirdi. F.A. ile bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadıklarını öne süren S.S., F.A.'nın kendisinin videolarını çekerek internete yüklediğini söyledi.

İKİ AYRI SUÇTAN 14 YIL 2 AY HAPİS

Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.S.'nin "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.S.'nin tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.

Cezası 16 bin TL! Van Gölü'nde inci kefali av yasağı başlıyorCezası 16 bin TL! Van Gölü'nde inci kefali av yasağı başlıyorYurt
Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan 'çift vardiya' çağrısıÖz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan 'çift vardiya' çağrısıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
67 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Bu fiyata kaçmaz! Monster oyun bilgisayarı raflarda Bu fiyata kaçmaz! Monster oyun bilgisayarı raflarda
Gazete manşetleri 14 Nisan Salı Gazete manşetleri 14 Nisan Salı