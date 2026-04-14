Evlilik teklifini reddetti diye kurşun yağdırmıştı! Tuhafiyede yakalanan kadına verilen ceza belli oldu

Kayseri'de evlenme teklifini reddeden eski komşusu F.A.'yı parkta tabanca ile vurarak yaralayan ve olayın ardından bir tuhafiyede alışveriş yaparken polis ekiplerince yakalanan S.S., yargılandığı davada toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık S.S., sanık avukatı ve olayda yaralanan F.A.'nın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki F.A.'nın avukatı, sanığın mahkeme süreci boyunca öne sürdüğü hiçbir iddiasını ispatlayamadığını belirterek, eyleminden dolayı en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.S. ise mahkemedeki savunmasında olayın arka planına dair çeşitli iddialar dile getirdi. F.A. ile bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadıklarını öne süren S.S., F.A.'nın kendisinin videolarını çekerek internete yüklediğini söyledi.

İKİ AYRI SUÇTAN 14 YIL 2 AY HAPİS

Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık S.S.'nin "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanığı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.S.'nin tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.