Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı

Batı İllerinde Güneşli ve Sakin Hava

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde haftaya az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle başlanıyor. İstanbul’da sıcaklık 29°C, Ankara’da 30°C, İzmir’de ise 35°C civarında seyredecek.