Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre 1 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre 1 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 2

Doğu Karadeniz (Kuvvetli Yağış Uyarısı): Rize, Trabzon, 

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 3

Artvin kıyıları ve Ordu çevreleri (yer yer çok kuvvetli geçişler).

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 4

Orta Karadeniz: Samsun’un doğu ilçeleri ile Tokat çevreleri.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 5

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, 

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 6

Ardahan ve Van çevreleri.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 7

İç Anadolu: Sivas ve Kayseri çevreleri (öğle saatlerinden sonra yerel geçişler).

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 8

Akdeniz: Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimleri.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 9

Marmara ve Ege genelinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, önemli bir yağış beklenmiyor.
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya Kritik Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski!

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, sonbaharın ilk günü olan 1 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yurdun batı ve güney kesimlerinde ise sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 11

Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, yetkililer ani sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 12

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösteriyor. 

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 13

Haftanın ilk gününde özellikle Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi Doğu Karadeniz hattında risk oluşturuyor.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 14

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağış Şiddetini Artırıyor

Meteoroloji verilerine göre Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu hattında gün boyu aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak öngörülüyor. 

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 15

Samsun’un doğusu ve Tokat çevrelerinde de yerel yağış geçişleri bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 16

İç ve Doğu Kesimlerde Öğleden Sonra Hareketlilik Var

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Erzurum ve Kars ile güneydeki Van çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. 

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 17

İç Anadolu’da ise Sivas ve Kayseri çevreleri günün ikinci yarısında yerel sağanağın etkisi altına girecek. Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında da kısa süreli yağışlar görülebilecek.

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Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı - Resim: 18

Batı İllerinde Güneşli ve Sakin Hava

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde haftaya az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle başlanıyor. İstanbul’da sıcaklık 29°C, Ankara’da 30°C, İzmir’de ise 35°C civarında seyredecek.

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Hava durumu sağanak