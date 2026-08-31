Eylül Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji’den 1 Eylül Salı İçin Kritik Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre 1 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre 1 Eylül 2026 Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Doğu Karadeniz (Kuvvetli Yağış Uyarısı): Rize, Trabzon,
Artvin kıyıları ve Ordu çevreleri (yer yer çok kuvvetli geçişler).
Orta Karadeniz: Samsun’un doğu ilçeleri ile Tokat çevreleri.
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars,
Ardahan ve Van çevreleri.
İç Anadolu: Sivas ve Kayseri çevreleri (öğle saatlerinden sonra yerel geçişler).
Akdeniz: Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimleri.
Marmara ve Ege genelinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, önemli bir yağış beklenmiyor.
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya Kritik Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, sonbaharın ilk günü olan 1 Eylül Salı günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yurdun batı ve güney kesimlerinde ise sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, yetkililer ani sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösteriyor.
Haftanın ilk gününde özellikle Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlesi Doğu Karadeniz hattında risk oluşturuyor.
Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağış Şiddetini Artırıyor
Meteoroloji verilerine göre Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu hattında gün boyu aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Samsun’un doğusu ve Tokat çevrelerinde de yerel yağış geçişleri bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İç ve Doğu Kesimlerde Öğleden Sonra Hareketlilik Var
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Erzurum ve Kars ile güneydeki Van çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
İç Anadolu’da ise Sivas ve Kayseri çevreleri günün ikinci yarısında yerel sağanağın etkisi altına girecek. Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında da kısa süreli yağışlar görülebilecek.
Batı İllerinde Güneşli ve Sakin Hava
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde haftaya az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle başlanıyor. İstanbul’da sıcaklık 29°C, Ankara’da 30°C, İzmir’de ise 35°C civarında seyredecek.