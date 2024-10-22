Eylül’de trafiğe 212 bin yeni araç katıldı: Motosiklet liderliğini koruyor!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451'e ulaştı. Aynı dönemde, trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 35,3 artışla 3 bin 338 oldu. Böylece, eylül ayında trafikteki araç sayısı 209 bin 113 arttı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artış gösterirken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azalma görüldü. Yıllık bazda ise minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 düşüş kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,85 artarak 28 milyon 183 bin 745'ten 30 milyon 678 bin 293'e yükseldi.

Eylül sonu itibarıyla, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 52'sini otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir Edilen Araçlar

Devri yapılan 992 bin 171 aracın yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 14,8'i kamyonet, yüzde 11,5'i motosiklet, yüzde 2,8'i traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Eylül ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 12'si Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 6,6'sı Volkswagen, yüzde 5,5'i Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4'ü BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,1'i Honda, yüzde 2,9'u Chery, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Mini ve yüzde 11,9'u diğer markalardan oluştu.

Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya ulaştı. Trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece, ocak-eylül döneminde trafikteki toplam araç sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'inin benzinli, yüzde 14,6'sının hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,8'inin elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG'li olduğu tespit edildi.

Eylül sonu itibarıyla, trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 otomobilin yüzde 34,6'sının dizel, yüzde 32,3'ünün LPG’li, yüzde 30’unun benzinli, yüzde 2,1’inin hibrit ve yüzde 0,9’unun elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2’sinin yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 cc ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500 cc, yüzde 16,7'si 1301-1400 cc, yüzde 12,9'u 1501-1600 cc, yüzde 6,3'ü 1601-2000 cc, yüzde 0,7'si ise 2001 cc ve üzeri motor silindir hacmine sahipti.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 6'sı kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.