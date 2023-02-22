EYT güncel durum ne? EYT ne zaman yasalaşacak?
EYT düzenlemesinde sona yaklaşmak üzereyken yaşanan deprem felaketi sebebi ile bir süreliğine askıya alınmıştı. Peki EYT son durum ne? EYT hangi tarihte yasalaşacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle...
EYT ile alakalı son dakika gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TBMM milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeni ile askıya alınan EYT tasarısı meclisin açılması ile birlikte gündeme tekrar gelecek. İşte tüm detaylar...
EYT'DE SON DURUM NE OLDU?
Ekonomist Muhammet Bayram konu ile alakalı ilgili merak edilen tüm sorulara tek tek cevap verdi. Ekonomist Muhammet Bayram EYT ile ilgili şu ifadeleri kullandı “Mart ayı içerisinde ilk olarak deprem ve diğer sosyal, siyasi ekonomik tedbirlere ile alakalı paketler ve kanunlar devreye girecektir. Elbette ki Meclis’in takdiri burada en yüksek mertebe onlar eğer meclis takdir eder ve bu yasalaşırsa tabi ki kabul edilecek” dedi. TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması nedeni ile çalışmalara kısa süreliğine ara verildi. 28 Şubat tarihine kadar verilen aranın sonrasında meclis tekrar açılacaktır. Haftaya meclisin açılacağı ve EYT teklifi ile ilgili bilgiler verileceği söyleniyor.
EYT İLE İLK MAAŞ ME ZAMAN YATACAK?
Ekonomist Muhammet Bayram EYT maaşının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yaptı. Muhammet Bayram konu ile ilgili açıklaması şu şekilde; “Devletimiz derse ki mart ayında EYT yasasını onaylayacağız eğer mart ayında yasalaşırsa nisan ayında ilk maaşlar hesaplara yatabilir. Nisan ayında yasalaşırsa mayıs ayında ilk maaşlar EYT’lilere verilebilir
Deprem bölgesi için kısa çalışma ve nakdi ücret destek ödemesi yapılaması planlar dahilinde ben bu sebepten dolayı özellikle de mart ayında deprem ile alakalı olarak alınması gereken acil kanunların Meclis’ten geçmesini beklemekteyim. Deprem ile ilgili tüm önlemler ve ödemeler yapıldıktan daha sonrasında yasa tasarısının gündeme gelmesini bekliyorum. Bana göre ilk etapta acil önlemler alındıktan sonra nisan ayında EYT yasalaşmasını ve mayıs ayında ise vatandaşlarımızın ilk maaşlarını almalarını düşünmekteyim” diyerek konu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.