EYT güncel durum ne? EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT'DE SON DURUM NE OLDU?

Ekonomist Muhammet Bayram konu ile alakalı ilgili merak edilen tüm sorulara tek tek cevap verdi. Ekonomist Muhammet Bayram EYT ile ilgili şu ifadeleri kullandı “Mart ayı içerisinde ilk olarak deprem ve diğer sosyal, siyasi ekonomik tedbirlere ile alakalı paketler ve kanunlar devreye girecektir. Elbette ki Meclis’in takdiri burada en yüksek mertebe onlar eğer meclis takdir eder ve bu yasalaşırsa tabi ki kabul edilecek” dedi. TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması nedeni ile çalışmalara kısa süreliğine ara verildi. 28 Şubat tarihine kadar verilen aranın sonrasında meclis tekrar açılacaktır. Haftaya meclisin açılacağı ve EYT teklifi ile ilgili bilgiler verileceği söyleniyor.