EYT ile orman işçisi sayıları azaldı

Orman yangınlarında en önde savaşan yeşil vatanın koruyucularının sayısı EYT ile birlikte azaldı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, en az 7 bin 550 yangın işçisinin hizmet alımının yapılmasını istedi:

- Yangınlara fiilen müdahale eden işçi veya 8-10.000 civarında işçi var. kaç olması gerekiyor en az 20.000'e yakın yangın işçisi olması gerekiyor.

Yaz geldi, sıcaklıklar arttı, orman yangıları ile mücadele de başladı. Ancak yangınlarla mücadele eden işçilerin sayısı ise yetersiz. En az 7 bin 500 orman işçisinin işe alınması isteniyor.

Yangın işçisinin hizmet alım talebi Orman Genel Müdürlüğü önünde bekliyor. Alım için ise yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yangınların arttığı dönemde hizmet alımlarının önemli olduğunu söyledi.

- Şu saate kadar maalesef orman yangınlarını söndürecek işçiye hiçbir izin verilmedi. Hizmet alımları yapılmalı yoksa bu sayılarla ormanları savunmak mümkün değil. Hava Gücü Yangınlarda önemli mi önemli ama Hava Gücü yangınları söndürme Hava Gücü yukarıdan su atıp baskılayarak yangının hızını Keser yangını yavaşlatır.

İnsan kaynaklı yaşanan yangınlarda dikkatli olunması gerektiğini belirten Aslan’ın bir uyarısı da vatandaşlara oldu.