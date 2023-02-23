EYT'de son viraj: Toplu ödeme gündeme gelecek mi?

"Eğer önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde EYT gündeme alınırsa daha önce de bahsettiğimiz üzere başvuru teklifi verildikten bir sonraki ayda emekli maaşları alınacak” diyen Bayram, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine bağlanacak emekli aylığına ilişkin, yine aynı şekilde depremde işini kaybeden vatandaşların işsizlik maaşlarının uzatılmasına ilişkin, depremde işini kaybeden esnafın işlerini geri kazandırmak için bazı paketler gelecektir. Bunların öncelikle konuşulması gerektiğini düşünenlerdenim. Deprem önceliği biterse EYT konuşulabilir” ifadelerini kullandı.