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Eyüp'te soygun girişimi

Market çalışanlarını rehin alan zanlılar polis tarafından yakalandı

Eyüp'te soygun girişimi

İstanbul Eyüp'te bir markete soygun için girip çalışanları rehin alan 6 zanlı polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Uludağ Caddesi'nde 6 kişi, bir markete soygun için girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yakalamaya çalıştığı gaspçılar içerideki 4 market çalışanını rehin aldı.

Polis ve soyguncular arasındaki müzakere sonucunda rehineler yara almadan kurtarıldı.

Polis soygunculardan 3 kişiyi olay yerinde, diğer 3 kişiyi de daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin Avrupa Yakası'nda 14 gasp olayının aranan failleri olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gasp Girişimi #eyüp
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