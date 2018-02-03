İstanbul Eyüp'te bir markete soygun için girip çalışanları rehin alan 6 zanlı polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Uludağ Caddesi'nde 6 kişi, bir markete soygun için girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yakalamaya çalıştığı gaspçılar içerideki 4 market çalışanını rehin aldı.
Polis ve soyguncular arasındaki müzakere sonucunda rehineler yara almadan kurtarıldı.
Polis soygunculardan 3 kişiyi olay yerinde, diğer 3 kişiyi de daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin Avrupa Yakası'nda 14 gasp olayının aranan failleri olduğu öğrenildi.
Market çalışanlarını rehin alan zanlılar polis tarafından yakalandı
İstanbul Eyüp'te bir markete soygun için girip çalışanları rehin alan 6 zanlı polis tarafından yakalandı.