Market çalışanlarını rehin alan zanlılar polis tarafından yakalandı

İstanbul Eyüp'te bir markete soygun için girip çalışanları rehin alan 6 zanlı polis tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Uludağ Caddesi'nde 6 kişi, bir markete soygun için girdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yakalamaya çalıştığı gaspçılar içerideki 4 market çalışanını rehin aldı.



Polis ve soyguncular arasındaki müzakere sonucunda rehineler yara almadan kurtarıldı.



Polis soygunculardan 3 kişiyi olay yerinde, diğer 3 kişiyi de daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin Avrupa Yakası'nda 14 gasp olayının aranan failleri olduğu öğrenildi.