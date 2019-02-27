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Eyüpsultan'da aynı yerde yine toprak kayması

İstanbul'da neredeyse her gün bir yerde ya toprak kayıyor ya da bir ev çöküyor. Eyüpsultan'da, yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen toprak kayması yine tekrar edince bina sakinleri panik yaşadı. Fatih'te ise kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı yola yıkıldı, sokak geçişlere kapatıldı

Eyüpsultan'da aynı yerde yine toprak kayması

İstanbul çürüyor, çürüdükçe de çöküyor.

Eyüpsultan'da, yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen toprak kayması yine tekrar etti.

Bina sakinleri kısa süreliğine panik yaşadı.

Toprak kayması nedeniyle hasar gören ve mühürlenen dairelerin sahipleri eşyalarını alarak evleri boşalttı.

Fatih'te ise 3 katlı, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı sokağa doğru yıkıldı.

Olay sonrası sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 5 yıldır bir derneğin faaliyet gösterdiği binanın, 2 hafta önce risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #toprak kayması #Eyüpsultan
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