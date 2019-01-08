İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının yıkıldığı yerin üzerinde bulunan bir bina da çökme riskine karşı boşaltılırken, hastanedeki hizmetler geçici olarak durduruldu.

İstinat duvarı bir anda hastanenin bahçesine çöktü.



İstanbul'da yaşanan olay Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı.



Alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı çökmenin etkisiyle, 2 araç zarar gördü.



İstinat duvarının yıkıldığı yerin üzerinde bulunan bir bina da çökme riskine karşı boşaltıldı. Hastanedeki hizmetler geçici olarak durduruldu.



Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Karaman, toplam 30 hastanın civardaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini bildirdi.



Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor.



Duvarın çökmesiyle TEDAŞ tarafından gelen ana enerji ve elektrik hatları ile birlikte ana enerji hatlarının zarar gördüğünü ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Çökme alanının yanında bulunan hastane jeneratörleri de risk altında olduğundan faaliyetleri durdurulmuştur. Her ihtimale karşı hastalarımızın tahliyesine karar verilmiş, hastanemizin faaliyetleri geçici süre durdurulmuştur. Tüm hastalar çevredeki hastanelere taşınmış herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır. Yarın itibari ile hastanemize elektrik verilmesi planlanmakta olup, hastanemizin yarın faaliyete devam edeceği öngörülmektedir. En kısa zamanda çöken yerle ilgili gerekli işlem yapılacak olup İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü konu üzerinde gerekli çalışmaları yapmaktadır."