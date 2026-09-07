Eyüpsultan Meydanı’nda elektrik faciası! 5 çocuk babası işçi kurtarılamadı

Eyüpsultan Meydanı'ndaki umumi tuvaletin su deposunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale eden 36 yaşındaki İsmail Ayaz, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eyüpsultan Meydanı’nda elektrik faciası! 5 çocuk babası işçi kurtarılamadı
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Olay, dün saat 21.00 sularında Eyüpsultan Meydanı'nda yer alan umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kuyusunda oluşan arızayı onarmak isteyen İsmail Ayaz, çalışma yaptığı esnada kuyudaki elektrik kablosunu çekti. Bu sırada yüksek akıma maruz kalan işçi ağır yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

5 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi. Polis ekipleri, yaşanan ölümlü kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaşanan olayın ardından Ayaz'ın çalışma arkadaşı Bulut Kaya, kaza öncesine ve sonrasında gördüklerine ilişkin süreci anlattı. Tuvaletteki arızaya müdahale edildikten sonra arkadaşından haber alamadığını ve cansız bedenini kendisinin bulduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:"Dün akşam vardiya değişiminde benim kasada oturacağımı, motor arızası için orayı kontrol etme amaçlı gittiğini söyledi. Oraya gitti, 15-20 dakika haber alamayınca gittim bende içeriye baktım. elektrik çarpmış orada. Ölü halde duruyordu. Su kuyusunun içinde depoda. Umumi Tuvalet orası. Ben kendim buldum, ambulansa haber verdim. Dediğim gibi, kulübenin içindeki şalterleri kapatmadan kulübenin içindeki zincirle Elektriği çekince, kabloyu çekince orada çarpıldı işte"

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Eyüpsultan elektrik çarpması
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