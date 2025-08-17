Eyüpsultan’da dehşet: Taksi şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İstanbul Eyüpsultan’da taksi şoförü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı’nda meydana geldi. 34 TBC 07 plakalı ticari taksinin sürücüsü Sefer Kaya, kimliği henüz netleşmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kaya’nın vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişi kısa sürede gözaltına alındı.
Saldırının ardından İstanbul’daki taksiciler, meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için konvoy oluşturdu. Korna çalarak saldırıyı protesto eden taksiciler, yetkililerden daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı