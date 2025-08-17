Eyüpsultan’da dehşet: Taksi şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı’nda meydana geldi. 34 TBC 07 plakalı ticari taksinin sürücüsü Sefer Kaya, kimliği henüz netleşmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kaya’nın vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişi kısa sürede gözaltına alındı.

Saldırının ardından İstanbul’daki taksiciler, meslektaşlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için konvoy oluşturdu. Korna çalarak saldırıyı protesto eden taksiciler, yetkililerden daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.