Eyüpsultan'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde bir gecekonduda başlayan yangın, mutfak tüplerinin patlamasıyla faciaya dönüştü. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Olay, saat 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'ta meydana geldi. 

Bir gecekonduda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı. Alevler, bitişikte bulunan diğer gecekonduya da sıçradı. 

Yangın esnasında evde bulunan mutfak tüplerinin patladığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ENGELLİ VATANDAŞ ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKAMADI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede acı tablo ortaya çıktı. 

Yangın sırasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunduğu belirtilen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde yaşayan ve dumandan etkilenen Fatma Balcı ise ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

 Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan yangın