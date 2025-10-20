Eyüpsultan’da hareketli anlar: Tramvay durağında bir kişi ölü bulundu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Topçular Mahallesi Vatan Tramvay Durağı girişinin yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi şeritlerle kapattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin B.T. (53) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, B.T.’nin nabzını ve solunumunu kontrol etti. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı.

B.T'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.