Eyüpsultan'da şiddetli patlama! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

Eyüpsultan'da bir gecekonduda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrilirken olayda 1 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eyüpsultan'da şiddetli patlama! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi
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Eyüpsultan'da, Çırçır Mahallesi Başak Sokak'taki tek katlı gecekonduda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi, evde bulunan bir kişi yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İGDAŞ, UMKE ve AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Eyüpsultan'da şiddetli patlama! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi - Resim : 1

Patlamada yaralanan B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, gecekondunun çevresinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

Bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri de tedbir amaçlı gecekondunun doğal gaz akışını kesti.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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