Eyüpsultan'da silahlı saldırı! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Gerçekleştirilen bu silahlı saldırı sonucunda bölgede bulunan 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLEN YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.