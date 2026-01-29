Eyüpsultan'da torun dehşeti! "Gezmeye çıkarıyorum" dedi, anneannesini katletti

Olay, 21 Ocak’ta Eyüpsultan’da meydana geldi. Akşam saatlerinde polis merkezine başvuran Gülay G., bir süredir kendisinden haber alamadığı annesi Fatma Demircan için kayıp ihbarında bulundu. Gülay G. ifadesinde, "Markete gittim, eve döndüğümde annem yoktu" diyerek yardım istedi.

İddiaya göre 93 yaşındaki Fatma Demircan, 47 yaşındaki torunu Volkan G. ile bir süredir birlikte yaşıyordu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, jandarma ile koordineli bir çalışma başlattı. Bu süreçte Gülay G. ve oğlu Volkan G., kendi imkanlarıyla Arnavutköy Balaban köyüne giderek çevredeki vatandaşlara ve köy muhtarına kayıp Fatma Demircan’ı sordu. Şüpheli torunun, bu arama çalışmaları sırasında annesiyle birlikte hareket ettiği ve dikkat çekmemeye çalıştığı anlaşıldı.

EVE GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Arama çalışmaları sürerken polis ekipleri, Fatma Demircan’ın Eyüpsultan’daki evine inceleme yapmak üzere girdi. Ekipler, yaşlı kadınla birlikte yaşayan torun Volkan G.’yi evde bilekleri kesilmiş ve baygın halde buldu. İntihar girişiminde bulunduğu belirlenen Volkan G.'nin ardında bir de not bıraktığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Volkan G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BASTONLA VURARAK KATLETMİŞ

Emniyetteki sorgusunda önce çelişkili ifadeler veren Volkan G., ardından cinayeti itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda kardeşi Birkan G., annesi Gülay G. ve babası Veli G. de gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Volkan G., polise verdiği kan donduran ifadesinde; "Anneannesini hava alması için gezemeye çıkardığını, ardından araçla ilerlediği sırada arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, kendisinin de bastonu alıp onun kafasına vurduğunu, hareketsiz kaldığını, ölmüş olacağını düşünerek korktuğunu ve cesedi Arnavutköy ilçesi Balaban köyüne götürdüğünü, boş bir alana bıraktığını sonrasında ise oradan ayrıldığını ve cesede ne olduğunu hatırlamadığını" söyledi.

Şüphelinin ayrıca, ertesi gün cesedi bıraktığı boş alana giderek gömmek amacıyla bir marketten kazma, kürek ve mezar çiçeği aldığı öğrenildi.

İtirafın ardından savcı eşliğinde yer gösterme ve keşif çalışmaları başlatıldı. Volkan G., polis ekipleriyle birlikte Arnavutköy Balaban köyünde bulunan Terkos Gölü çevresine götürüldü. Şüphelinin anlattıklarından yola çıkan ekipler, iş makineleri ve kadavra köpekleriyle göl çevresinde geniş çaplı arama yaptı.

Kadavra köpeklerinin tepki verdiği noktada yapılan kazı çalışmalarında, öldürüldüğü iddia edilen Fatma Demircan’a ait kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınan bulgular, eşleştirme ve inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Göl kenarına bırakılan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşma çalışmaları ise devam ediyor.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan torunlar Volkan G. ve Birkan G., kızı Gülay G., damadı Veli G. ve Volkan G.'nin eski eşi Meltem Y., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.