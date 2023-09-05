Ezine açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında 56 kaçak göçmen yakalanırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ezine açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı
Ezine açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı
Editör: Süleyman Daban

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-16’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 56 kaçak göçmen yakalandı.

Adana’da hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildiAdana’da hava destekli “Huzur ve Güven” uygulaması gerçekleştirildiYurt

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # çanakkale ezine # kaçak göçmen # Yabancıları Geri Gönderme Merkezi
Çok Okunanlar
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Redmi 12 serisi Hindistan'da patlama yaratıyor: Uygun fiyatlı 5G telefonlar hızla tükeniyor!
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Serbest piyasa fındık fiyatlarını etkiledi
Öne Çıkanlar FETÖ Öğrencilerin Peşini Bırakmıyor! FETÖ Öğrencilerin Peşini Bırakmıyor! LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023 LPG'ye zam var mı? LGP zammı ne zaman geliyor? Güncel 2023