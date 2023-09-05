Ezine açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki durdurulan lastik bot içinde 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-16’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 56 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.