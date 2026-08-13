F-16 kazasında yeni gelişme: Düşme ve patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki 18. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
F-16 kazasında yeni gelişme: Düşme ve patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı!
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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın alçalarak yere düştüğü ve ardından bölgede büyük bir patlamayla alev topunun oluştuğu anlar net şekilde yer aldı.

F-16 kazasında yeni gelişme: Düşme ve patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı! - Resim : 1

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan uçağın düşmesinden hemen önce fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayan pilot sağ kurtuldu ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalarda, kaza kırıma uğrayan uçağın boş bir alana düştüğü, sivil veya askeri personelde herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi. Olayla ilgili kaza kırım ekibinin teknik incelemesi ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturma sürdürülüyor.

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