Fabrikada feci kaza! 65 yaşındaki işçinin üzerine makine devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında mesaisi sırasında devrilen makinenin altında kalan 65 yaşındaki işçi yaralandı. Bacaklarına makine düşmesi sonucu acı içinde yere yığılan adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar
Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Eski Bursayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikada mesaisi devam eden 65 yaşındaki Mehmet Akif A., çalışma yürüttüğü esnada devrilen makinenin altında kaldı. İşçinin hemen yanı başındaki makinenin bacaklarının üzerine düşmesi sonucu yaralanan Mehmet Akif A., acı içerisinde yere yığıldı.

YARDIMINA MESAİ ARKADAŞLARI KOŞTU

Bacaklarına devrilen ağır makine nedeniyle kalkamayan ve yerde acı çeken işçiyi gören mesai arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olayın yaşandığı fabrikaya hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi fabrikanın içinde gerçekleştirdi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan Mehmet Akif A., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, fabrikada yaşanan olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa inegöl fabrika
