Fabrikada gıda zehirlenmesi: 21 işçi hastaneye kaldırıldı

Ordu’da bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, yemek sonrası mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Olay, Ulubey ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bazı işçiler, yemek sonrası mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan 21 işçi, Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği yedikleri öğrenildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçilerin bir kısmı taburcu edilirken, diğer işçilerin tedbir amaçlı tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ordu gıda zehirlenmesi
