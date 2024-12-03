Fabrikada karbonmonoksit alarmı: İşçiler hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Erzurum'daki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan 21 işçi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların ilk incelemelerine göre, işçilerin karbonmonoksit gazına maruz kaldıkları tespit edildi. Zehirlenme nedeniyle müşahade altına alınan çalışanların durumlarının stabil olduğu ve hastanede bir süre daha gözlem altında tutulacakları ifade edildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, işçilerin tedavisi sürüyor.