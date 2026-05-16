Fabrikada korkunç kaza: Vinç halatı koptu, malzemelerin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Hendek 2. OSB sınırları içerisinde çelik yapı ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Tesis içindeki çalışma sırasında, ağır çelik konstrüksiyon malzemelerini taşıyan vincin halatı henüz belirlenemeyen bir sebeple koptu. Tonlarca ağırlıktaki çelik malzemeler büyük bir hızla aşağı düşerek o sırada yükün altında bulunan işçilerin üzerine devrildi.

Kaza anında düşen ağır yapıların altında kalan 41 yaşındaki işçi Muhammed Duman ağır darbe alarak olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı alanda çalışmakta olan bir diğer işçi ise kazada yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine kaza mahalline ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alınması için ambulansla hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri fabrika içerisinde güvenlik önlemi alarak alanda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ikinci durum tespit çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Muhammed Duman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan ölümlü iş kazasına ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.